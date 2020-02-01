محافظ بورسعيد: طفرة صناعية واقتصادية تشهدها المحافظة

قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن هناك طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها محافظة بورسعيد، والذى تأتى واضحة من خلال المشروعات العملاقة التى تم إنجازها خلال زمن قياسى على أرض بورسعيد جنوبا وشرقا وغربا.

جاء ذلك خلال جولة اللواء عادل الغضبان التفقدية فى مصنعى المنصف للملابس الجاهزة وDuch لصناعة الأحذية الواقعين داخل نطاق مجمع 54 مصنع للصناعات الخفيفة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتي رافقة خلالها احمد موسي مدير الجهاز التنفيذي والسيد التابعي مدير خدمة المستثمرين.

وتابع الغضبان مراحل الإنتاج المختلفة وسير العمل داخل المصانع المذكورة، واستمع لشرح موجز عن معدلات الإنتاج والتصدير التى يتم إنتاجها.

والتقى المحافظ بالعاملين داخل المصانع وتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وأشاد خلال جولته بالمستوى المتطور لمجمع الصناعات الصغيرة 54، وجودة المنتج الصناعى، مؤكدا أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.