أعلن جيمس تور، الأستاذ الكيميائي في جامعة رايس الأمريكية، عن اكتشاف جديد وصل إليه في مختبره، وهو تحويل كميات كبيرة من أي مصدر كربون تقريبًا إلى رقائق جرافين قيمة.

وقال "تور" إن تقنية "فلاش الجرافين" التي توصل لها يمكنها تحويل طن من الفحم أو نفايات الطعام أو البلاستيك إلى جرافين بجزء بسيط من التكلفة التي تستخدمها طرق إنتاج الجرافين الأخرى.

وأضاف: "يرمي العالم ما بين 30 ٪ إلى 40 ٪ من جميع المواد الغذائية، لأنها غير صالحة للاستخدام، والنفايات البلاستيكية تهدد العالم بأسره، ولقد أثبتنا بالفعل أن أي مادة صلبة قائمة على الكربون بما في ذلك النفايات البلاستيكية المختلطة والإطارات المطاطية يمكن تحويلها إلى الجرافين".

وكما ورد في مجلة "Nature" يتم صناعة تقنية "الجرافين فلاش" عن طريق تسخين المواد التي تحتوي على الكربون إلى درجة حرارة تصل ل3000 كلفن (حوالي 5000 درجة فهرنهايت)، ويمكن أن يكون مصدر المواد أي شيء تقريبًا يحتوى الكربون، وقال "تور" إن نفايات الطعام والنفايات البلاستيكية وفحم الكوك والفحم، والفحم النباتي هم المواد الأساسية حتى الآن في التجربة، وأضاف: "بالنظر إلى سعر الجرافين التجاري الحالي يتراوح بين 67 ألف دولار و 200 ألف دولار للطن فإن احتمالات هذه العملية تبدو جيدة لخفض أساعره في السوق".

وأضاف جيمس تور إن تركيز أقل من 0.1٪ من الجرافين الفلاش في الأسمنت المستخدم لربط الخرسانة يمكن أن يقلل من تأثيره البيئي الهائل بمقدار الثلث، ويقال إن إنتاج الأسمنت ينبعث منه حوالي 8٪ من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وأكمل: "من خلال تعزيز الخرسانة باستخدام الجرافين يمكننا استخدام قدر أقل من الخرسانة للبناء، وستكون تكلفة التصنيع أقل، في الأساس نحن نحبس غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان التي قد تنبعث منها النفايات في مدافن النفايات إننا نقوم بتحويل هذه الكربونات إلى جرافين وإضافة ذلك الجرافين إلى الخرسانة مما يقلل من كمية ثاني أكسيد الكربون المتولدة في صناعة الخرسانة وهو سيناريو بيئي اعتقد أنه ناجح باستخدام الجرافين".

من جانبه قال الكاتب رزبه شاهسافاري، أستاذ مساعد في الهندسة المدنية والبيئية وعلوم المواد والهندسة النانوية في جامعة رايس: "تحويل القمامة إلى هذا الكنز أمر أساسي للاقتصاد، حيث يعمل الجرافين كقالب ثنائي الأبعاد وعامل تقوية يتحكم في ترطيب الأسمنت ومواد البناء".

وتعمل تقنية Flash Joule للتدفئة باستخدام الجرافين بكميات كبيرة، والتي تم تطويرها في مختبر جيمس تور من قبل طالب الدراسات العليا في جامعة رايس والمؤلف الرئيسي Duy Luong على تحسين تقنيات مثل تقشير الجرافيت وترسيب البخار الكيميائي على رقاقة معدنية.

ووفقًا للباحثين الذين يختبرون بالفعل الخرسانة والبلاستيك المحسن من الجرافين فإن المركبات السائبة من الجرافين مع البلاستيك والمعادن والخشب الرقائقي والخرسانة ومواد البناء الأخرى ستكون سوقًا رئيسيًا للجرافين فلاش.

ويأمل "تور" في إنتاج كيلوجرام يوميًا من الجرافين فلاش في غضون عامين، بدءً من مشروع تموله مؤخرًا وزارة الطاقة لتحويل الفحم من مصادر أمريكية.

وقال: "هذا الاكتشاف يمكن أن يوفر منفذاً للفحم على نطاق واسع بتحويله بطريقة غير مكلفة إلى مواد بناء ذات قيمة أعلى بكثير".