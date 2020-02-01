ارتفاع الصادرات الهندية من الفحم في يناير بنسبة 7%

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شحنت شركة الفحم الهندية "كول إنديا" 05ر56 مليون طن من الوقود في يناير الماضي، بزيادة 9ر6 % عن يناير في العام السابق، وفقا لما ذكرت الشركة التي تتخذ من كالكتا مقرا لها.

وارتفع إنتاج الشهر بنسبة 3ر10 % على أساس سنوي إلى 1ر63 مليون طن، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأفادت بيانات الشركة بأن إنتاج الشركة والشحن بها زادا لأعلى مستوى خلال عشرة أشهر.

وانخفض الإنتاج من أبريل إلى كانون ثان/يناير بنسبة 9ر3 % على أساس سنوي ليصل إلى 5ر451 مليون طن، بينما انخفضت الشحنات خلال الفترة 8ر4 % على أساس سنوي لتصل إلى 3ر473 مليون.