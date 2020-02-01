قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر حتى الآن خالية تمامًا من فيروس كورونا، موضحة أن المصابين بارتفاع الحرارة تم فحصهم بالكامل والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس المنتشر عالميًا هذه الآونة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الجمعة، أن مصر ملتزمة باللوائح الدولية الصحية التي تلزم الدولة بالكشف عن الإصابات بشكل دوري حتى يتم رصدها عالميًا، لافتة إلى تواصل منظمة الصحة العالمية مع وزارات الصحة كافة من أجل تسجيل الحالات المصابة.

وتابعت: «وزارة الصحة المصرية هي المصدر الوحيد المصرح له لإصدار بيانات والكشف عن المصابين، وأرجو عدم تداول أخبار لم تخرج من ديوان وزارة الصحة ومجلس الوزراء».

وفيما يتعلق بالمصريين القادمين من ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض، ذكرت أن هناك 345 مواطنًا مصريًا، والوزارة على أتم استعداد لإجلائهم واتخاذ ما يلزم للتأكد من سلامتهم.

وباتت الصين شبه معزولة عن العالم مع انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع عدد الوفيات في الداخل وتسجيل مزيد من الإصابات في أكثر من 20 دولة.

وشدد عدد من الدول قيود السفر إلى الصين أمس، وذلك بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على مستوى العالم، فيما نصح عدد كبير من الدول حول العالم، بما فيها السعودية والبحرين وسلطنة عُمان، رعاياها بعدم السفر إلى الصين، وألغت شركات طيران رحلاتها إلى المدن الصينية، فيما قررت دول عدم استقبال القادمين منها.