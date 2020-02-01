أظهرت بيانات معهد البن الهندوراسي الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع صادرات هندوراس من البن خلال يناير الحالي بنسبة 13% إلى 693963 عبوة زنة 60 كيلوجرام مقابل 616666 عبوة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هندوراس تصدر غالبا الجزء الأكبر من محصول البن خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتعتبر هندوراس أكبر مصدر للبن في أمريكا الوسطى. كما أنها تعتبر سابع أكبر دولة مصدر للبن على مستوى العالم بحصة سوقية قدرها 4% تقريبا. ويقدر متوسط إنتاجها السنوي بنحو 5 ملايين عبوة، حيث يمثل البن إلى جانب الموز أهم محصول تصديري لدى هندوراس.