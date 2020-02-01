مسيرات احتجاجية في لبنان للإعلان عن عدم الثقة بالسلطة والحكومة

جابت مسيرات احتجاجية عددا من الشوارع في العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس شمال لبنان بعد ظهر اليوم السبت للإعلان عن عدم الثقة بالسلطة السياسية والحكومة.

وانطلقت مسيرات من أمام مصرف لبنان، ومن منطقة كورنيش النهر، ومن الأشرفية في بيروت، بعد ظهر اليوم، وجابت المسيرات عددا من الشوارع في العاصمة بيروت بمؤازرة من القوى الأمنية تحت عنوان " لا ثقة" و" لن ندفع الثمن " على أن يتوجه المحتجون لاحقاً إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.

وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات حملت مطالبهم بالإصلاح ورفض الثقة ب" حكومة التكنومحاصصة". وأعلنوا عدم ثقتهم بالسلطة السياسية والحكومة الجديدة.

كما أعلنوا أنهم لن يدفعوا ثمن الأزمة الاقتصادية بل يجب أن يدفع الثمن من راكموا الثروات بفسادهم خلال 30 عاماً.

وأعلنوا الاستمرار بالاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر،وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة.

وفي طرابلس شمال لبنان انطلقت مسيرة حاشدة من ساحة النور في طرابلس، بمشاركة محتجين من مناطق عدة في جبل لبنان وشرقه.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وتشكلت حكومة جديدة في 21 يناير المنصرم برئاسة حسان دياب بعد استقالة حكومة الحريري على وقع الاحتجاجات الشعبية بعد 13 يوم على انطلاق الاحتجاجات.