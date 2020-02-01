5 طائرات تابعة للقوة الجو- فضائية الروسية تشارك بإجلاء الروس من الصين

أعطى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، تعليمات بشأن تخصيص مجموعة طائرات لإجلاء المواطنين الروس من الصين والتي ستشارك فيها خمس طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "من أجل نقل المواطنين الروس على وجه السرعة إلى الأراضي الروسية، تشارك 5 طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية، وسيكون على متن كل طائرة أطباء عسكريون ومتخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مجال الفيروسات باستخدام أدوات التشخيص الحديثة ومعدات الوقاية الشخصية وكذلك الأدوية اللازمة".

ووصل عدد الوفيات حتى أمس الجمعة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين إلى 213 شخصا وتأكيد 2000 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، بعد أن أودى الفيروس بحياة 42 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي وسط الصين.