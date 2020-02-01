كلينسمان: بيونتيك قد يلعب مباراة الكأس القادمة من بدايتها

وعد يورجن كلينسمان، المدير الفني لنادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، بإمكانية مشاركة الوافد الجديد كريزيستوف بيونتيك في تشكيل البداية في مباراة ثمن نهائي كأس ألمانيا أمام شالكه مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كلينسمان صباح اليوم السبت عن لاعب ايه سي ميلان السابق إن بياتك لديه القوة الدافعة "فقد لعب لايه سي ميلان في الكأس قبل بضعة أيام، وهو متوهج".

وأضاف كلينسمان:" وقد وصل الآن ونرى أنه شعر بارتياح على الفور في برلين، الأمر الذي اعتبره أنه يمثل عدم وجود مشاكل وبالتالي يمكن توقع مشاركته مساء يوم الثلاثاء المقبل".

وأشار كلينسمان إلى أن مشاركة بيونتيك من بداية المباراة أمام شالكه " وارد بقوة".

كان اللاعب البولندي الدولي انتقل أمس الأول الخميس إلى صفوف هيرتا مقابل نحو 23 مليون يورو.

وشارك بياتك/24 عاما/ كبديل في الدقيقة 63 من زمن مباراة هيرتا أمام شالكه في الدوري مساء أمس الجمعة والتي انتهت بالتعادل السلبي، وخلق زخما بعد نزوله مباشرة.

وقال كلينسمان إن بيونتيك " عزز جودة التشكيل، وقد أثبت منذ سنوات أنه هداف، وهو متحمس للتسجيل ولديه حضور ويعرف أين يركض وأين ستصل الكرة، وهذا يعطي الفريق الكثير من الثقة".