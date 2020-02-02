إكرامي بعد التأهل: اخترنا الطريق الصعب

علق شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق، والتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كوصيف عن المجموعة.

وتأهل الأهلي بشق الأنفس إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا، بتعادل مثير مع الهلال السوداني 1-1، اليوم السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وغرد شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " نتيجة إيجابية هي الأهم في دوري المجموعات تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور ال٨، اخترنا الطريق الصعب وبأنفسنا تخطيناه، بإذن الله سنستمر حتي النهاية، فمن يريد ترك بصمة في تاريخ الأهلي فليقاتل من أجل الألقاب القارية".

نتيجه ايجابيه هي الأهم في دوري المجموعات تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور ال٨،اخترنا الطريق الصعب و بانفسنا تخطيناه،بإذن الله سنستمر حتي النهاية،فمن يريد ترك بصمه في تاريخ الأهلي فليقاتل من اجل الألقاب القارية. — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 1, 2020

وينتظر الأهلي قرعة دور ربع النهائي بأبطال إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، حيث من المفترض أن يواجه مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي.