جروس حزين بعد تعادل الأهلي مع العدالة في الدوري السعودي

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أعرب السويسري كريستيان جروس المدير لفريق الأهلي السعودي عن ضيقه بسبب ضياع نقطتين ثمينتين بعد التعادل مع فريق العدالة 1/1 اليوم السبت في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة بالهجوم والضغط من أجل تحقيق الفوز ولكن فشلنا في استغلال الفرص".

وأضاف :"الطرد الذي تعرض له ليما أفقدنا الكثير من قوتنا وحاولنا مواجهة النقص العددي ومواصلة الهجوم".

وبهذه النتيجة حافظ الأهلي على المركز الثالث برصيد 30 نقطة فيما أصبح العدالة في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.