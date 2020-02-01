وزير النقل يتفقد تنفيذ محطات الخط الثالث للمترو استعدادا لافتتاحها أبريل المقبل

تفقد وزير النقل كامل الوزير، أمس، أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام- العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان).

واطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة وهي : هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات الستة وانهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل 2020، وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

وعقد الوزير اجتماعا موسعا في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهراً، حيث استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروع حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 16.5% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من17.9% من أعمال الكباري بالمشروع و 37.2% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة وحوالي 7.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي .

وتفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع من عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية والتقى بالمهندسين والفنيين حيث اكد على ضرورة ان تتم كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع

وقال وزير النقل، إن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا و تجارياً وصناعياً، مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي .

وقال وزير النقل إن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان يقوم بتنفيذ اعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الادارية بطول 14كم ليصل الى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة.