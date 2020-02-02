حفتر يؤكد مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية بجنيف

أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، مشاركة الجيش الوطني الليبي في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة(5+5) المزمع عقدها قريبا في جنيف، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا حصلت بوابة الوسط على نسخة منه.

وذكر البيان أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، التقيا مع المشير حفتر اليوم في الرجمة، حيث بحث الطرفان المسارين السياسي والاقتصادي للأزمة الليبية.

وبحسب تصريحات سابقة، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا سمى خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اللجنة العسكرية «5+5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، وتتشكل برعاية الأمم المتحدة من 10 عسكريين وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا.

وقال سلامة، في تصريحات سابقة إن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها "مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت".