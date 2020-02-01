الغندور: «أمم أوروبا» سبب ابتعاد حكام «صفوة» أوروبا عن إدارة السوبر المصري

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة، عن أنه يواجه مشكلة بشأن استدعاء حكم من الفئة الأولى «صفوة» أوروبا من أجل إدارة مباراة كأس السوبر المصري بين ناديي الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة كأس السوبر بين الأهلي الزمالك في 20 فبراير، بينما تنطلق بطولة أمم أوروبا في يونيو القادم.

وقال الغندور في تصريحاته تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": "هناك مشكلة بخصوص استدعاء أحد حكام الصفوة في أوروبا من أجل إدارة مباراة كأس السوبر المصري القادمة التي ستكون في الإمارات."

وأوضح: "سنحاول التوصل إلى حكم مناسب من أوروبا يستطيع إدارة مباراة الأهلي والزمالك من خلال الاتصالات بأطراف مختلفة."

وتابع: "بطولة أمم أوروبا المنتظرة في الصيف القادم لها معايير خاصة، وهي أن الحكام المرشحين لإدارة مبارياتها يمنعون من مغادرة القارة قبل عدة أشهر من موعدها، ولو نتذكر نفس الأمر حدث في مباراة عام 2016 بين الأهلي والزمالك."

وواصل: "مباراة الأهلي والزمالك هي الوحيدة التي تقرر أن يكون لها استثناء بحيث تقام بحكم أوروبي، وبخلاف ذلك ستكون كل المباريات بحكام مصريين."