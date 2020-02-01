 أكثر من 300 هندي يعودون من إقليم هوبي الصيني - بوابة الشروق
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أكثر من 300 هندي يعودون من إقليم هوبي الصيني

(د ب أ)
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 9:57 ص | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 9:57 ص

ذكر متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن طائرة تابعة لشركة "إير انديا" للطيران تحمل 324 هنديا، معظمهم طلاب، من إقليم هوبي الصيني الذي يجتاحه فيروس كورونا، هبطت في العاصمة الهندية صباح اليوم السبت.

وخضع الهنود، الذين تم إجلاؤهم من إقليم هوبي لحجر صحي في منشأة في ضواحي نيودلهي، أعدها الجيش الهندي. وقال الجيش في بيان إنه سيتم مراقبتهم من قبل فريق من الأطباء لرصد أي أعراض للعدوى.

ومن المتوقع أن يبقوا في حجر صحي، لأسبوعين تقريبا، لكن سيبقون تحت المراقبة، من قبل سلطات الصحة المحلية، فور عودتهم إلى منزلهم.

وذكر رافيش كومار، المتحدث باسم الوزارة أنه سيتم إرسال طائرة أخرى فور إجلاء المواطنين الهنود المتبقين من إقليم هوبي.

وسجلت الهند حتى الآن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا وهي لطالبة تدرس في إقليم هوبي، ويتم حاليا عزلها في مستشفى في ولاية كيرالا جنوب الهند.

وأكثر من 800 شخص يخضعون للملاحظة في مختلف أنحاء الهند، لاحتمال إصابتهم بالعدوى.

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