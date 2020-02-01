مصلحة الضرائب: تخصيص أكثر من مكان لتلقى الإقرارات لتجنب التكدس

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم تخصيص أكثر من مكان لتلقى الإقرارات الضريبية، وتوفير أماكن لاستقبال وانتظار الممولين تجنبا للتكدس والازدحام، فضلا عن توفير الدعم الفنى بالمأموريات لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا استعدادا لموسم الإقرارات الضريبية، وفقا لبيان المصلحة أمس.

وأضاف عبدالقادر، أن المصلحة قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، والذى سينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وفى 30 إبريل للأشخاص الاعتبارية، مؤكدا أن وزير المالية محمد معيط سيقوم بجولات تفقدية مفاجئة خلال موسم الإقرارات الضريبية بمختلف المأموريات والمناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للممولين.

وأوضح أن المصلحة تقدم جميع التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، الذى يستقبل جميع الاستفسارات عن خطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكيفية ملء النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها.

من ناحية أخرى أشار بيان لوزارة المالية إلى إفراج جمارك بورسعيد والسويس عن سيارات بقيمة 688 مليون جنيه خلال ديسمبر الماضى.