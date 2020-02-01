 مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد استدعاء شهود في محاكمة عزل ترامب - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد استدعاء شهود في محاكمة عزل ترامب

د ب أ
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 3:34 ص | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 3:34 ص

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة ضد فرض استدعاء شهود وإصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب البرلمانية.


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