مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد استدعاء شهود في محاكمة عزل ترامب

الأربعاء المقبل.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على عزل ترامب من منصبه

وزير الصحة السعودي يعلن فحص كل القادمين من الصين

ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى 259