مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد استدعاء شهود في محاكمة عزل ترامب

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة ضد فرض استدعاء شهود وإصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب البرلمانية.