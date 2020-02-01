الأهلي في مهمة «مصيرية» أمام الهلال السوداني

فايلر للاعبين: من يلعب على التعادل يخسر .. واصحاب الارض يبحثون عن معادلة الانتصارات مع الاحمر

تنتظر الاهلي مهمة مصيرية امام الهلال السوداني، في التاسعة من مساء اليوم على ملعب الجوهرة معقل فريق الهلال في مدينة ام درمان، ضمن مباريات المرحلة الاخيرة لبدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .

وتتشابك الحسابات في المجموعة الثانية، حيث حسمت كل الفرق تأهلها الى الدور ربع النهائي، ولم تتبقى من المباريات المصيرية سوى ، مباراتا الهلال السوداني مع ضيفه الأهلي، والنجم الساحلي التونسي مع ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي.

وتشتعل المنافسة بين الأهلي والنجم الساحلي والهلال لحصول فريقين منهم على أخر بطاقتين لدور الثمانية في البطولة، بعد خروج بلاتينيوم من دائرة الصراع رسميا.

ويتربع الأهلي على صدارة الترتيب برصيد عشر نقاط، بينما يحتل النجم المركز الثاني بتسع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الهلال صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، ويقبع بلاتينيوم في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج الأهلي لنقطة التعادل فقط أمام الهلال لضمان الصعود والاستمرار في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 8 ألقاب، دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين النجم وبلاتينيوم، بينما سيمنحه الفوز على مضيفه السوداني الاستمرار على الصدارة، في الوقت الذي سيودع خلاله الهلال البطولة رسميا حينها.

في المقابل، لا بديل أمام الهلال سوى الفوز على الاهلي، لحسم تأهله بغض النظر عن نتيجة اللقاء الآخر، أما في حالة تعادله فسيحتاج الفريق الأزرق لخسارة النجم أمام بلاتينيوم من أجل الصعود، حيث سيتفوق حينها بفارق نقطة على الفريق التونسي وهو أمر أشبه بالمعجزة في ظل عجز بلاتينيوم عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الخمس السابقة التي خاضها في المجموعة.

وينطبق الأمر ذاته على الأهلي في حال خسارته أمام الهلال، حيث سينتظر حينها خسارة النجم أمام بلاتينيوم، للتفوق على الفريق التونسي بفارق نقطة وحيدة.

ودائما ما تتسم لقاءات الأهلي والهلال بالإثارة والندية، حيث سبق أن التقيا في سبع مواجهات، حقق خلالها الفريق المصري ثلاثة انتصارات، كان أخرها في مباراة الفريقين بمرحلة الذهاب للنسخة الحالية للبطولة حينما فاز 2 / 1 بالقاهرة، في حين فاز الهلال في مباراتين، وتعادلا في مثلهما، لذلك يبحث اصحاب الارض اليوم عن الفوز الذي سيعادل نتائجهم التاريخية.

ومازالت جماهير الفريقين تتذكر أخر لقاء جمع بينهما في السودان، حينما حقق الهلال فوزا كاسحا 3 / صفر على الفريق الملقب بـ(نادي القرن في أفريقيا) بدور المجموعتين خلال نسخة البطولة عام 2007 .

كما تعيد تلك المواجهة إلى الأذهان مواجهة الفريقين بنهائي نسخة المسابقة عام 1987، حينما تعادلا ذهابا بدون أهداف في السودان، قبل أن يفوز الأهلي 2 / صفر في لقاء العودة بالقاهرة، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه آنذاك، وشهدت المباراة الظهور الأخير على المستطيل الأخضر لمحمود الخطيب، الرئيس الحالي للأهلي، حيث أعلن بعدها إنهاء مسيرته الكروية.

من جهته اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي للاعبي الفريق، على ضرورة عدم اللعب على التعادل، قائلا في اجتماعه الاخير للاعبين، " النادي الاهلي لايلعب الا للفوز، بغض النظر عن المنافس، فدائما من يلعب على التعادل يخسر.".

يفتقد الاهلي لجهود رمضان صبحي في مباراة اليوم، بعدما حذر الجهاز الطبي من المجازفة بمشاركته لحداثة عودته من اصابة عضلية، فيما سيكون الفريق ماعدا ذلك بقوته الضاربة، التي قد تشهد تغييرات في بعض تشكيلته باعادة عناصر الخبرة لصعوبة المباراة.

ومن المنتظر ان يلعب الاهلي بالتشكيل التالي محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وعلي معلول واحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي افشة وجونيور اجايي ومروان محسن.

ورصدت ادارة النادي مكافأت تحفيزية للاعبين من اجل تخطي عقبة الهلال، والتأهل للدور ربع النهائي، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي على التواجد مع اللاعبين في الرحلة للتأكيد على المساندة الادارية للفريق.

وفي المباراة الثانية ، ورغم احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة، إلا أن فرص النجم تبدو الأوفر في استكمال مسيرته بالبطولة التي توج بها عام 2007، بالنظر إلى تفوقه في فارق الإمكانات الفنية والمادية مقارنة ببلاتينيوم، خاصة وأن الفريق الملقب بـ(جوهرة الساحل) يحتاج لحصد نقطة التعادل فقط أمام ضيفه الزيمبابوي للعبور رسميا إلى الدور المقبل.