زيادة ديون القطاع العام في موريشيوس بالربع الأخير من 2019

سجلت ديون القطاع العام في موريشيوس زيادة بواقع 5ر0 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 5ر326 مليار روبية مقارنة بالربع السابق عليه.، بحسب بيان على الموقع الالكتروني لوزارة المالية في البلاد. (الدولار الأمريكي يعادل 78ر36 روبي موريشي)

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيان الوزارة قوله إن ذلك يأتي في الوقت الذي أصدرت فيه حكومة البلاد سندات طويلة الأجل.

وأشارت الوكالة إلى تراجع طفيف في نسبة الدين العام بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير حيث بلغ 9ر64 في المئة، مقارنة بـ 4ر65 في المئة في الربع السابق عليه.

وبلغت قيمة السندات طويلة الأجل التي أصدرتها موريشيوس 9ر109 مليار روبي موريشي في الربع الأخير، مقابل 1ر107 مليار في الربع السابق عليه.

وارتفع حجم الديون الخارجية لموريشيوس خلال الربع الأخير إلى 1ر56 مليار روبي موريشي، ليصل إلى 2ر11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 6ر51 مليار روبي موريشي في الربع السابق عليه.