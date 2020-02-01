باكستان تعلن حالة طوارئ وطنية وسط غزو الجراد الصحراوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الباكستانية حالة طوارئ وطنية، لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي، التي تلتهم المحاصيل على نطاق واسع، وتزيد المخاوف من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت وزيرة الإعلام، فردوس عاشق أوان، اليوم السبت: "إننا نواجه أسوأ غزو للجراد منذ أكثر من عقدين وقررنا الإعلان عن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع التهديد".

ووافق رئيس الوزراء، عمران خان، على القرار وخطة عمل وطنية للتعامل مع تهديد الجراد، بعد إحاطة مفصلة أمس الجمعة.

وقال نيسار خاسخالي، وهو مزارع وعضو بغرفة الزراعة في إقليم السند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لدينا شكوك بأننا سنكون قادرين على تحقيق هدفنا بإنتاج 27 مليون طن من القمح هذا العام".

وقال الوزير المسؤول عن الأمن الغذائي الوطني، مخدوم خوسرو باختيار، للجمعية الوطنية أمس الجمعة: "غزو الجراد غير مسبوق وينذر بالخطر".

وأضاف أن السلطات تواجه صعوبة في التعامل مع غزو الجراد الصحراوي بسبب مواردها المحدودة.

وكان الجراد الذي يلتهم المحاصيل قد دخل باكستان في يونيو الماضي من إيران وأضر بالفعل بمناطق واسعة في المناطق الجنوبية الغربية ودمر محاصيل القطن والقمح والذرة وغيرها.

وتوجه الجراد من إقليم السند جنوب البلاد إلى إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد.

وساعدت ظروف الطقس الجيدة وتأخر الرد من قبل السلطات الجراد في التكاثر وشن هجمات من الصحراء على مناطق المحاصيل والبلدات المجاورة.