 شركتا طيران فلبينيتان تلغيان رحلاتهما إلى الصين بسبب كورونا - بوابة الشروق
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شركتا طيران فلبينيتان تلغيان رحلاتهما إلى الصين بسبب كورونا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 9:12 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 9:12 م

ألغت شركتا طيران فلبينيتان رحلاتهما من وإلى الصين، فيما قلصت شركة ثالثة رحلاتها في إطار الجهود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة حوالي 300 شخص.

وذكرت شركة "سيبو باسيفيك إير" للطيران منخفض التكاليف أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات بين الفلبين وبكين وشنغهاي وشيامين وجواجتشو وشينشن من الثاني من فبراير حتى 29 مارس.

وقالت شركة "إير إيجا" الفلبينية أنها لم تعد تقوم بتسيير رحلات إلى جوانجتشو وشينشن وشنغهاي وهونج كونج ومكاو وسيكون الإجراء ساريا حتى الأول من مارس.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفلبينية (بي.إيه.إل) إنها قلصت رحلاتها إلى الصين بنسبة 50 بالمئة حتى الأول من إبريل.


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