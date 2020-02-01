وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على مشروع موازنة الھيئة للعام المالي المقبل 2020/2021.

ووفق بيان صادر عن وزارة الإسكان، فإن إجمالي مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية يبلغ 60.281 مليار جنيه (52.281 مليار جنيه موازنة جارية و8 مليارات جنيه استثمارية)، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق آخر، قال وزير الإسكان إن مجلس إدارة الهيئة وافق على المشاركة في معرض مبيم 2020 "أكبر معرض عقاري بالعالم"، والذي يقام بمدينة كان الفرنسية، بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري المصرية؛ وذلك للمساهمة في تصدير العقار المصري للخارج، وعرض المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

ومن جانبه، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن معرض مبيم يعد ملتقى لكبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، وكذا صناديق الاستثمار، وهو فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي بالداخل، ويعتبر خطوة نحو تصدير العقار المصري للخارج باعتباره "من أهم السلع التي بدأ الاهتمام مؤخرا بتصديرها للخارج".​

وأضاف عباس أن القاهرة شاركت بمعرض مبيم 2019، ممثلة في وزارة الإسكان، وبمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري، حيث كانت مصر هي دولة الرعاية لحفلة الافتتاح مع حكومة دبي، وجرى عرض أهم المشروعات المختلفة بالدولة المصرية، ولا سيما مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.