المالكي: مجلس وزراء الخارجية العرب دعم التحرك الفلسطيني للتصدي لخطة ترامب

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، أن الجانب الفلسطيني راض عن القرار الصادر من الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم والذي رفض خطة السلام الأمريكية وقدم الدعم للتحركات الفلسطينية القادمة الرامية للتصدي للخطة عبر الدعوة لاجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الإنحياز، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن في 11 فبراير الجاري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث خطة السلام الأمريكية وضم وزير الخارجية العراقي رئيس الاجتماع محمد علي الحكيم، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وقال المالكي "لقد حصلنا على ما أردناه من هذا الاجتماع وبما يؤسس لتحرك أوسع، وأن الدول الإسلامية والأوروبية وغيرها كانت تراقب ما سوف يخرج عن هذا الاجتماع" ، مشيرا إلى أن فلسطين حصلت على الدعم العربي خلال الاجتماع.

وأضاف: "سنعتمد أساساً على مخرجات هذا الاجتماع كبداية وكخطوة أولى ثم سننطلق يوم الإثنين القادم لمنظمة التعاون الإسلامي للحصول على قرار مماثل ثم نتوجه إلى قمة الاتحاد الإفريقي خاصة أن مصر هي التي تترأس الاتحاد الإفريقي حالياً من أجل دعم مواقف الشعب الفلسطيني في رفض هذه الصفقة" .

وتابع " لقد طلبنا اجتماعات على مستوى حركة عدم الانحياز، وهناك اجتماع لمجلس الأمن في الحادي عشر من فبراير الحالي، كما سيكون هناك اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي بدعم وتأييد جامعة الدول العربية، منوها بأن القرار العربي الذي صدر اليوم شامل وكامل يغطي كافة الجوانب وهو يرفض الخطة في إشارة واضحة من الجامعة العربية والتأكيد على عدم التعاطي مع الخطة بأي شكل من الأشكال، وتأكيد التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي لدينا.

وقال إن الخيار العربي هي المبادرة العربية للسلام التي تم اعتمادها في القمة العربية ببيروت عام 2002 و هي التي يجب أن تكون الأساس لأية عملية سلام قادمة.

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود وسوف يتحدث أمام مجلس الأمن في 11 فبراير الجاري.