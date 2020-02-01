قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة أوراق الإرهابي هشام عشماوي و 36 آخرين لمفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم على خلفية إدانتهم في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس» التي يحاكم فيها 208 متهمين، وحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم في القضية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كانت مصر تسلمت عشماوي في مايو من الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وكان قد تم إلقاء القبض على عشماوي في مدينة درنة الليبية في أكتوبر من العام الماضي، ويعد عشماوي أحد أبرز القيادات التي كانت تقاتل مع جماعة شورى مجاهدي درنة قبل أن تتمكن القوات الليبية التابعة لحفتر من القبض عليه.

وعشماوي ضابط سابق في سلاح الصاعقة بالجيش المصري، وكان قائد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلا من عناصر الشرطة المصرية.