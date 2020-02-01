بدء المرحلة الأولى من اختبارات اختيار مشرفى حج الجمعيات 8 فبراير

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى إجراء المرحلة الأولى من اختبارات اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج المقبل «1441هـ/2020»، يومى 8 و9 فبراير الحالى، للمتقدمين من المحافظات فيما عدا محافظات جنوب الصعيد التى سيتم عقد الاختبارات لهم 15 فبراير من ذات الشهر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، أهمية اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة السامية وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفقا لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أيمن عبدالموجود، إنه سيتم الإعلان عن الجدول التفصيلى المتضمن لكافة بيانات المتقدم من الاسم وموعد الاختبار ومكانه، على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية، بمحافظتى سوهاج والقاهرة.

وأوضح عبدالموجود، أنه من المقرر اختيار 270 مشرفا من 1115 متقدما «منهم 945 رجالا و170 سيدة»، مشيرا إلى إجراء الاختبارات التحريرية «أون لاين» على برنامج الحاسب، مضيفا أن الاختبارات تشمل اختبارا تحريريا بـ60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج.