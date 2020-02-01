بولندا تمدد فترة صيد الخنازير البرية وسط مخاوف من الحمى الخاصة بها

مددت السلطات في إقليم لوبوش البولندي فترة صيد الخنازير البرية في محاولة لمنع انتشار حمى الخنازير الافريقية.

وزادت المخاوف من انتقال الفيروس إلى ألمانيا وهي أحد المنتجين الكبار للحوم الخنازير، في 21 يناير عندما جرى رصد حالة على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع ألمانيا.

جرى العثور على عشرات من جيف الخنازير المصابة بالفيروس في لوبوش منذ منتصف نوفمبر.

وقالت زوفيا باتورتشاك وهي مسؤولة بيطرية، لوكالة أنباء بولندا (بي أيه بي) اليوم السبت إن الأمر الرسمي لجمعيات الصيد في لوبوش فويفوديشيب سار الآن حتى 15 فبراير.

ولا يوجد حاليا لقاح ضد الفيروس وهو ليس خطر على الإنسان.

والهدف هو قتل أكثر من ألفين خنزير في محاولة لوقف انتشار الفيروس وسط مخاوف من أثره على صناعة الزراعة.