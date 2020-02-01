تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الهلال السوداني أمام الأهلي، والتي تُقام مساء اليوم السبت على ستاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن

تشكيل الهلال السوداني

جمال سالم، السمؤال ميرغني، عمّار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وعماد محسن