إصابة 17 شخصا جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب شرقى سلوفاكيا

أصيب سبعة عشر شخصا من بينهم أربعة أطفال إثر إندلاع حريق اليوم السبت في ناطحة سحاب في بلدة بارديوف الواقعة شرقى سلوفاكيا.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية (تى إيه إس آر ) عن إدارة مستشفى البلدة قولهم إن جميع الإصابات كانت بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، مشيرين إلى أنه ليس هناك حروق بين المصابين ال 17.

وذكرت إدارة الإطفاء أنهم تمكنوا من إخراج 108 من سكان المبنى المؤلف من 11 طابقًا إلى أماكن آمنة في الصباح الباكر.

ووفقًا للنتائج الأولية التي توصلت إليها إدارة الإطفاء، فإن تسرب المياه في الطابق السادس قد أثر على التركيبات الكهربائية للمبنى خلال الليل وتسبب في حدوث ماس كهربائي، الأمر الذي أدى بدوره إلى اشتعال النيران فى الكابلات .