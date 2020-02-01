أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

ووصف رئيس الوفد النائب سليمان وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبي المتلزم.

من جهة أخرى، أكد رئيس حزب الوفد أن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب ستتم في شفافية ونزاهة كاملة، قائلا: "أتحدى أن أكون تحدثت مع أحد في شأن انتخاب أحدا".

وأوضح أبو شقة أن الهيئة العليا لا تُوجه ولكنها توجِّه، وعندما يتدخل في الانتخابات يكون لضمان الشفافية المجردة دون توجيه.

وشدد أبو شقة على أن الحزب يقدم نموذج للديمقراطية التي هي الرأي والرأي الآخر وما يستقر عليه رأي الأغلبية يلتزم به الجميع، وغير ذلك يخالف قواعد الالتزام الحزبي.