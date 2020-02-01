أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تعجبه من عدم إشراكه في وضع ما أسماه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخطة السلام الأمريكية.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، مساء السبت، بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطة السلام، تم الاتصال به لإبلاغه بأنه سيتم إرسال الخطة إليه لقراءتها، مشيرًا إلى رفضه لاستلام الصفقة.

وأضاف «أنا صاحب القضية، ولو أحد يريد إتمام صفقة، لابد وأن أكون الشريك الأول بها»، مشيرًا أيضًا إلى رفضه تلقي أي اتصالات أو رسائل مكتوبة من «ترامب»، بعد الإعلان عن هذه الخطة.

وتعقد جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.