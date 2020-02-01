إندونيسيا تبني مطارا في جزيرة بنتان مع زيادة عدد السائحين الأجانب

تبنى إندونيسيا مطارا دوليا ومركزا بحريا في جزيرة بنتان، لمواكبة أعداد السائحين الأجانب الأخذة في الارتفاع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، عن بيان من وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية قوله إن الموقع، الذي تبلغ مساحته 500 هكتار في منطقة بنتان اندستريال ستيت في إقليم "رياو آيلاندز"، سيضم أيضا أول منطقة صناعية للطيران سوف تحتوى على مركز صيانة وإصلاح وتجديد.

ويتم بناء المطار والمنطقة الصناعية للطيران من قبل وحدة "بي.تي بنتان افييشن انفستمنت" وهي وحدة تابعة لشركة "جالانت فنشور".

ومن المتوقع استكمال بناء مدرج المطار بحلول اوائل العام المقبل، بينما من المقرر بدء العمليات في المطار في عام 2022.