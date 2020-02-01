إصابة 7 أشخاص في حادث سقوط مروحية تابعة للشرطة اليابانية



ذكرت السلطات اليابانية أن مروحية تابعة لشرطة مقاطعة فوكوشيما بشمال شرق اليابان كانت تنقل قلبا حيا من أجل عملية زرع قلب، سقطت اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها، وبينهم شخص كانت حالته خطيرة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه كان على متن الطائرة 3 ضباط شرطة وفنيان واثنان من المسعفنين عندما سقطت في حقل لزراعة الأرز بمدينة كورياما، عاصمة المقاطعة.

وقالت الشرطة المحلية إن المروحية كانت تنقل القلب من مستشفى فوكوشيما في مدينة أيزواكاماتسو إلى مطار المقاطعة.

وتم إلغاء عملية زراعة القلب التي كان من المقرر إجراؤها في مستشفى جامعة طوكيو.

ونظرا لأنه لا يمكن تخزين الأعضاء الممنوحة للزراعة إلا لفترة وجيزة ، يجب أن تتم عمليات زرع الأعضاء من حيث المبدأ خلال 4 ساعات من أخذ العضو من الجسم الأصلي.

وكان تم استخراج القلب، اليوم السبت، من رجل في الخمسينيات من عمره في مستشفى آخر في فوكوشيما بعد أن أعلن موته قبل يومين، وفقًا لشبكة زراعة الأعضاء اليابانية.