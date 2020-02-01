ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى 259

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليصل إلى 259 حالة وفاة، فيما قفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية نقلا عن بيانات رسمية.

وقال مسؤولو الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين، وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة في الإقليم بمفرده، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة به إلى 7153 حالة.

وقد أغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص، وغيرها من المدن.

ومن المتوقع أن ترتفع حالات الوفاة والإصابة في الصين مع إبلاغ الأقاليم الصينية الأخرى عن آخر حصيلة للضحايا لديها.

وقد هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني في مدينة ووهان اليوم السبت لإجلاء حوالي 130 شخصا من هناك، من بينهم 90 ألمانيا و40 شخصا من جنسيات أخرى.

ومن المنتظر أن تعود الطائرة إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم السبت، وسيقبع العائدون في حجر صحي بالقاعدة الجوية في مدينة جريمرسهايم الألمانية، التي تقع على بعد نحو مئة كيلومتر من مطار فرانكفورت، لمدة نحو 14 يوما.