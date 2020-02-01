انخفاض صادرات كوريا للشهر الرابع عشر على التوالي في يناير

أظهرت بيانات اليوم السبت انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ من المتوقع في شهر يناير، لكنها مددت الركود إلى الشهر الرابع عشر على التوالي بسبب عدد أيام العمل الأقل والطلب الضعيف على الرقائق الإلكترونية.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة شحنات الصادرات 35ر43مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بتراجع نسبته 1ر6 % من 17ر46 مليار دولار في العام السابق عليه،بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

كانت وتيرة الانخفاض أبطأ من متوسط التوقعات بتراجع نسبته 5ر7 % على أساس سنوي في الوقت الذي خفت فيه وتيرة تراجع صادرات الرقائق الإلكترونية.

وانخفضت الواردات بنسبة 3ر5% على أساس سنوي في يناير إلى 7ر42 مليار دولار.

ووصل الفائض التجاري للبلاد إلى 620 مليون دولار في يناير، مسجلاً 96 شهرًا متتاليا تجاوز فيها حجم صادرات البلاد الواردات.

ومع ذلك، تقلص الفائض التجاري بشكل حاد من مليار دولار تم تسجيله قبل عام، لأن المستوردين المحليين قاموا بزيادة مشترياتهم من المواد الخام وغيرها من الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة بشأن التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران.