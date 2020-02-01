ولاية بافاريا الألمانية تأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن أسفه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال زودر، في بيان لديوان حكومة الولاية اليوم السبت: "هذا يوم حزين. سنفتقد البريطانيين للغاية في أوروبا".

وأكد زودر أنه يتعين الآن الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع بريطانيا، مضيفا أن ولايته تعتزم لذلك أن يكون لها تمثيل في لندن، موضحا أن هذه "السفارة البافارية" سيُجرى افتتاحها قبل الصيف المقبل، وقال: "سنظل مرتبطون كأوروبيين".

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي منتصف ليل أمس الجمعة من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي. ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016.

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقات مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.