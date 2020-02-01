 العراق: علاوي يدعو إلى حوار مباشر مع المتظاهرين ويتعهد بمحاربة الفساد - بوابة الشروق
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العراق: علاوي يدعو إلى حوار مباشر مع المتظاهرين ويتعهد بمحاربة الفساد

رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
(د ب أ)
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 9:52 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 9:52 م

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، إلى إطلاق حوار صريح مع المتظاهرين السلميين، مؤكداً أنه سيشكل فريقا استشاريا في مكتبه بمشاركة ممثلين من المتظاهرين.

وقال علاوي في كلمة له تابعته السومرية نيوز، "أؤكد الالتزام بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع صناعية واستثمارية،ووضع الأسس للاقتصاد الريعي وعدم الاعتماد على النفط".

وتعهد علاوي بـ"محاربة الفساد وحل الهيئات الاقتصادية وتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة والامتناع عن استخدام الأسلحة الحية"، كما تعهد بـ"حماية العراق من أي تدخل خارجي وألا أسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وكان علاوي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، مؤكدا أنه لا يستحق هذا المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.


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