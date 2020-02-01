متظاهرون عراقيون ينددون بتكليف علاوي رئيسا للحكومة الجديدة

نظم الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم السبت مظاهرة للتنديد بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح للمرشح محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر شهود عيان من ساحة التحرير لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) عبر الهاتف:"أن متظاهري ساحة التحرير والخلاني نظموا مظاهرات احتجاجية للتنديد بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة رافعين شعار، مرفوض محمد علاوي، كما نددوا بالتدخل الإيراني بتسمية المرشح للمنصب".

وأوضح المتظاهرون أن تكليف محمد توفيق علاوي سوف يزيدهم إصرارا على البقاء في ساحات التظاهر حتى يتم تطهير المنظومة السياسية من الفاسدين وسرقة المال العام.

وكان محمد توفيق علاوي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما دعا المتظاهرون إلى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.