مجلس وزراء الخارجية العرب: 8 قرارات لرفض صفقة القرن الأمريكية- الإسرائيلية

أكد مجلس الجامعة العربية، رفض الخطة الأمريكية للسلام، لمخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدد المجلس - خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم السبت بمقر الجامعة العربية - التأكيد على مركزية قضيه فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعا، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كامل أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية و مجالها الجوي والبحري ومياها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

وفيما يلى نص القرار

1 ـ التأكيد مجددا على مركزية قضيه فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوى والبحرى ومياها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار .

2 ـ رفض صفقة القرن الأمريكية ـ الإسرائيلية باعتبار انها لا تلبي الحد الأدني من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل .

3 ـ التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

4 ـ التأكيد على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدني المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 والتأكيد على أن إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.

5 ـ التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولى كتعدد الأطراف ليتحقق السلام الشامل الذى يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

6 - التأكيد على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عمليه السلام بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية .

7 ـ التحذير من قيام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لاى إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع .

8 ـ التأكيد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنيه وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة واي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.