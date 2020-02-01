أبو الغيط: الوضع الحالي يمهد لـ100 عام أخرى من الصراع في المنطقة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب من حقهم أن يقبلوا أو يرفضوا خطة السلام الأمريكية، مشيرًا إلى أن الدول العربية لا تتجار بقاياها بل تدرسها بعمق وتأني.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، مساء السبت، أن ما يجري حاليًا يشبه وضع الفلسطينيين تحت نظام أشبه بالفصل العنصري، موضحًا أن الوضع الحالي يمهد لمئة عام أخرى من الصراع في المنطقة.

وأوضح أن التفاوض لابد وأن يبدأ على أساس متكافئ، يأخذ في الاعتبار تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددًا على أهمية رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي.

تعقد جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.