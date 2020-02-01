بدء التصويت في الانتخابات لاختيار اثنين من العمد لعاصمة بنجلاديش

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء مدينة دكا، عاصمة بنجلاديش، في انتخابات لاختيار اثنين من العمد لشمال وجنوب المدينة، اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكر مسؤولو الانتخابات أنه جرى نشر أكثر من 30 ألف من أفراد الأمن في المدينة للحفاظ على النظام، خلال التصويت، الذي بدأ في الساعة الثامنة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش)، وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الرابعة مساء.

وذكر مسؤولو الانتخابات أن أكثر من 5.4 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم إلكترونيا، للمرة الأولى لانتخاب اثنين من العمد و129 شخصا و43 امرأة لعضوية المجالس العامة.

ويتنافس 13 مرشحا للفوز بمنصبي العمدة في شمال وجنوب دكا. لكن من المتوقع أن يبقى السباق بالدرجة الأولى بين المرشحين من حزب "رابطة عوامي" الحاكم، بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة والحزب القومي البنجلاديشي، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء.

وبدت نسبة إقبال الناخبين في الساعات الأولى منخفضة، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية الكثير من مراكز الاقتراع، بدون طوابير.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات، نورول هودا الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم في التصويت بدون خوف.