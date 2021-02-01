أحمد أمين ينفي مشاركة دنيا سمير غانم في عمل درامي

نفى الفنان أحمد أمين مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم بطولة مسلسلها الرمضاني المقبل، مؤكدا عبر تدونة له على حسابه بموقع تويتر ردا على خبر غير صحيح تم تداوله: "الحقيقة يشرفني وأتمنى.. لكن للأسف الخبر غير صحيح، كنت أتمنى يبقى خبر صحيح لدرجة أن دى أول كذبة أفرح بيها في حياتى".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين، كان بطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من السلسلة الشهيرة التي تحمل الأسم نفسه لأديب الشباب الراحل أحمد خالد توفيق، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة نتفليكس.

تستعرض أحداث المسلسل رحلة الشك التي يمر بها الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، ويصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.