 صور.. سامح عبد العزيز ينتهي من «تماسيح النيل» ويبدأ «حرب أهلية» - بوابة الشروق
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صور.. سامح عبد العزيز ينتهي من «تماسيح النيل» ويبدأ «حرب أهلية»

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 3:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 3:56 ص

انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" في أسوان، وعاد هو وفريق العمل إلى القاهرة، ليتم استكمال تصوير المشاهد المتبقية في القاهرة.

الفيلم بطولة الفنانين حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد.

وبدأ سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن إنتاج العدل جروب لعرضه موسم رمضان المقبل، والمسلسل تأليف أحمد عادل.

ويعد المسلسل ثاني تعاون بين عبد العزيز ويسرا في الدراما، بعد مسلسل خيانة عهد الذي تم عرضه رمضان الماضي.

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