الاتحاد الأوروبي يدرس استجابته الصحية في المستقبل وسط مشاكل اللقاحات

قال الاتحاد الأوروبي إنه يتخذ خطوات لتعزيز جاهزيته للجوائح، مشيرا إلى الخطر الذي تفرضه سلالات مرض كوفيد-19 الجديدة، التي تقلص من فعالية اللقاحات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين أجرت مكالمة عبر خاصية الفيديو مع مديرين تنفيذيين لكبرى شركات الأدوية، من بينها أسترازينيكا البريطانية السويدية، ومودرنا الأمريكية، لبحث كيفية يتم توزيع وتصنيع اللقاحات والموافقة عليها بشكل أسرع في المستقبل.

وقالت المفوضية في بيان عقب المكالمة إن "الجائحة سلطت الضوء على أن القدرات التصنيعية هي عامل مقيد. ومن الضروري التصدي لهذه التحديات". وأضافت أن "ظهور سلالات مثيرة للقلق، تزيد التهديد الوشيك بانخفاض فعالية للقاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا".

ويأتي الاجتماع في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يسعى للتغلب على بطء برنامجه للتطعيم والذي يشهد حالة من الفوضى.