الصين: تسجيل 42 إصابة بفيروس كورونا بينها 33 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 42 إصابة جديدة بينها 33 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 22 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ وعشر حالات في جيلين وحالة واحدة في خبي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89564 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 9 تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي واثنتين في بكين وحالة واحدة في كل من تيانجين وهونان وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4717 حالة غادر منها 4415 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 96 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83314 شخصا، وأن 38217 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية. مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض بينها 6 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 891 حالة منها 297 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10452 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 181 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 911 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 8 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9423 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 830 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.