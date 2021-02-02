رانيا ياسين تطلب من جمهورها الدعاء للفنانة حورية فرغلي

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طلبت الفنانة رانيا ياسين، من جمهورها، الدعاء لصديقتها الفنانة حورية فرغلي.

ونشرت ياسين صورتها، على حسابها فيسبوك وكتبت: "يارب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقه يارب ياحورية، ياحبيتي ترجعي بألف سلامة، وتحققي كل نفسك فيه وانت بصحة وعافية، وربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله".

وتابعت: "رجاءا الدعاء لحورية لأنها هتجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية وترجع بألف سلامة".

وسافرت أمس الأحد، الفنانة حورية فرغلى برفقة والدتها وشقيقها، إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، للخضوع لعملية جراحية في "الأنف" يجريها أحد الأطباء العالميين هناك.

https://www.facebook.com/438500509685308/posts/1720157934852886/