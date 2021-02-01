دراسة: برنامج إعادة تأهيل القلب يحمي من السكتات الدماغية

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن برنامج إعادة تأهيل القلب يستطيع حماية الإنسان من السكتات الدماغية ويحفز الجسم على التعافي منها في حالة حدوثها.

قالت إليزابيث ريجان، مؤلفة الدراسة الرئيسية وأستاذ مساعد إكلينيكي لعلوم التمرينات في كلية أرنولد للصحة العامة جامعة كارولينا، إن الدراسة سلطت الضوء على الأشخاص الناجين من السكتات الدماغية؛ لمعرفة مدى تأثير برنامج إعادة تأهيل القلب الذي يركز على التمارين الهوائية على حالتهم الصحية.

وأوضحت أن الدراسة شملت 24 شخصًا من الناجين من 3 أشهر إلى 10 سنوات، تتراوح أعمارهم بين 33 و81 عامًا، وتم تخصيص جلسات تمارين هوائية لهم لمدة 3 أشهر، كل جلسة تستغرق من 30 إلى 51 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا.

في البداية، تم تقييم المشاركين من حيث سرعة المشي وتحمل القلب والقوة الوظيفية، إضافة إلى استبيان للصحة العقلية واختبار توازن لمدة 6 أشهر، ليتضح في نتائج الدراسة التي نشرت في "مجلة جمعية القلب الأمريكية"، أن أغلب المشاركين أصبحوا قادرين على السير مدة أطول دون الشعور بإجهاد، ووصلوا إلى 6 دقائق كاملة دون الحاجة إلى استراحة، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس ستاندر" الهندية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن المشاركين أصبحوا قادين على الانتقال سريعًا من الجلوس إلى الوقوف في الاختبارات التي تضمنها البرنامج، وهذا دليل على زيادة قوة الساق، مما يدل على انخفاض خطر السقوط المتكرر أثناء المشي بعد النجاة من السكتة الدماغية.

وأكدت أن نتائج الدراسة أثبتت قدرة برنامج إعادة تأهيل القلب على مساعدة الناجين من السكتات الدماغية في العودة لحياتهم الطبيعية مثلما تساعد مرضى القلب، لأنها تزيد من قدرة تحمل القلب والأوعية الدموية وتقوي العضلات.

وقالت "ريجان"، إن نتائج الدراسة توصلت إلى أنه يمكن استخدام البرنامج لحماية الجسم من السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية أيضًا.

ونصحت الناجين من السكتة الدماغية بممارسة 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوى؛ لأن هذا يساعد في الشفاء السريع ويحسن من قوة الجسم ويقلل من التعرض للسكتة الدماغية أو أمراض القلب مرة أخرى.