ضرب زلزال ثالث بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، قبالة سواحل منطقة "قره بورون" التابعة لولاية إزمير غربي تركيا.



وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، في بيان، أن الزلزال وقع اليوم، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.



وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض.



ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وفي وقت سابق، تعرضت المنطقة ذاتها لزلزالين بقوة 1ر5 درجات، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.



كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.