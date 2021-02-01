 روسيا تجبر شبكات التواصل الاجتماعي على حذف الدعوات الخاصة بأعمال الشغب - بوابة الشروق
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روسيا تجبر شبكات التواصل الاجتماعي على حذف الدعوات الخاصة بأعمال الشغب

تعبيرية
تعبيرية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:54 ص

أجبرت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، شبكات التواصل الاجتماعي على حذف أي مدونات تتضمن دعوات إلى أعمال الشغب.

كما أجبرت الحكومة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على حذف مدونات تتضمن مواد خارجة بمشاركة الأطفال، وتبرير الإرهاب، ودعوات إلى الانتحار، ومعلومات عن إنتاج وتسويق المخدرات.

ويفرض القرار الحكومي نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي حذف مدونات تتضمن إهانات كرامة الإنسان أو الأخلاق أو المجتمع أو الدولة أو رموز الدولة الرسمية أو سلطات الدولة.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف كان قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده يمكن أن تجعل القطاع الروسي في الإنترنت العالمي مستقلا، لكنها لا تريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد.. قائلا إن "كل شيء جاهز، بما في ذلك على المستوى القانوني، حيث اتخذت كل القرارات بهذا الشأن".


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