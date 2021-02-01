 شرطة بروكسل تحتجز حوالى 500 شخص خلال احتجاج ضد إجراءات مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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شرطة بروكسل تحتجز حوالى 500 شخص خلال احتجاج ضد إجراءات مكافحة كورونا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 4:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 4:08 ص

احتجزت الشرطة في بروكسل 488 شخصا في مظاهرات غير مرخصة احتجاجا على إجراءات الحد من فيروس كورونا في بلجيكا اليوم الأحد، وكانت الاحتجاجات أصغر مما كان يعتقد.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية أوليفييه سلوسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه عقب العديد من الدعوات للاحتجاج، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي دفعت رجال الأمن للتواجد بشكل كبير، تظاهر حوالي 500 شخص في عدد من الأماكن بأنحاء المدينة.

وكتبت شرطة بروكسل على تويتر "نحن ننهى المظاهرة خارج المحطة المركزية".

ووفقا للشرطة، تمت مصادرة مواد خطرة بما في ذلك مواد حارقة وسكاكين ومفرقعات نارية وقفازات أصابع ذات أجزاء صلبة.

واستعدت بلجيكا لتوسيع محتمل لنطاق الاحتجاجات ضد قيود مكافحة فيروس كورونا بعد أن واجهت جارتها هولندا احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في الأسابيع الأخيرة .

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