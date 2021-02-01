صحيفتان إماراتيتان: التحول الرقمي يعزز القدرات في مجال مواجهة الظروف الطارئة

أكدت صحيفتا الاتحاد والوطن الإماراتيتان، أن التحول الرقمي يعزز القدرات في مجال مواجهة الظروف الطارئة ومنها أزمة فيروس «كورونا»، وقد أثبتت هذه التجربة سلامة نهج الإمارات وعمق رؤية القيادة.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "حكومة المستقبل" - أن الإمارات تؤمن بأن حكومات المستقبل هي الأكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في إيصال الخدمة للمجتمع، لذا تعمل الحكومة على إحداث نقلة نوعية لتطوير منصة رقمية موحدة تقدم الخدمات الحكومية كافة وتسرع وتيرة نقل تلك الخدمات إلى المنصة وتقليص عدد مراكز الخدمات خلال عامين بنسبة 50%".

من جانبها، أوضحت صحيفة "الوطن" أن الخدمات الرقمية هي دليل تام على الاستثمار في المستقبل من خلال نموذج استثنائي مبهر لكون سقف الخدمات الذي يتم العمل على تقديمه يهدف للصدارة عالمياً، كما أكد ذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اعتماد نتائج أول تقييم للقنوات الذكية.