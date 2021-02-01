السودان يجدد تمسكه بالوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

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جدد السودان تمسكه بضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في الملء للعام الثاني.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن الاتفاق يمكِّن من تبادل البيانات مع خزان الروصيرص لضمان التشغيل الآمن للخزان، وبالتالي سلامة نصف سكان السودان، الذين يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.

تصريحات عباس، جاءت خلال لقائه روبرت فان دن دوول، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، ورئيس القسم السياسي بالبعثة دانيال وايس، ضمن لقاءاته بالسفراء الأجانب لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.

وقدم وزير الري شرحا لسير المفاوضات مع مصر وإثيوبيا، والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر.

وبحسب بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد تباحث عباس ومسؤولي الاتحاد حول كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول إلى حل سلمي مقبول للدول الثلاث.

ومن جانبه، قال السفير روبرت فان دن دوول عن زيارة مرتقبة لمفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، للسودان خلال الأيام القادمة.

وأكد روبرت، دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال الديموقراطي في السودان لتعزيز مستقبل السلام والديموقراطية.